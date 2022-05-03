Если есть мозг, его не промоешь, – Римма Зюбина о коллегах-трусах, молчащих о войне

Украинская актриса театра и кино Римма Зюбина, известная своими ролями в "Люся Интерн" и "Моя любимая Страшко", рассказала об украинских актерах в России, которые не говорят о войне. Что сказала звезда – рассказываем дальше.

Зюбина также считает, что "отмена культуры" россиян – это правильно. Об этом она сообщила в программе "Звездный путь".

Украину поддерживают в Голливуде "Очень скрепило": актриса Марина Мазепа об отношениях с любимым во время войны в Украине

Римма Зюбина о коллегах-трусах, живущих в России

По словам актрисы, россиян сейчас справедливо хейтят в мире. Ведь "ответственность есть у каждого. Все ходили на выборы или не ходили, или фильтровали. Вот сейчас поздно уже, поздно батенька, ходить на митинги".

А вот украинцы, проживающие в России сейчас, в большинстве своем молчат или говорят чушь. Актриса уверена, что они чувствуют страх и выражают слабость: "Это страх, это понимание и это малодушие, я бы сказала. Или у тебя нет мозгов, они промыты. Но если есть мозг, его не промоешь. Или ты думаешь о своей карьере. А где они нужны? В Америке мы никому, вообще никому не нужны. Надо знать язык, надо там жить, родиться, понимать, что они даже шутят, это часть жизни. Надо учиться в тех киношколах, в Голливуде такая многотысячная армия безработных актеров, что там никого не ждут".

Сегодня Зюбина разорвала отношения со всеми ранее бывшими коллегами, а сейчас поддерживают войну. Она сказала, что уже давно перестала играть в игру "Любовь и дружба". Звезда подчеркнула, что считает друзьями Олесю Жураковскую и Виталину Библив, они украинские актрисы.

Важно Об этой войне снимут многие фильмы, – Кондратюк продолжит работу над сериалом "Доброволец"

В интервью "Звездному шляху" актриса также рассказала о съемках в российском кино и работе над новым проектом уже в военной Украине.

Римма Зюбина о молящихся о войне коллегах-трусах: смотрите видео

Недавно украинская звезда Наталья Денисенко сказала, что тем артистам-молчунам следует запретить выступать в нашей стране. Актриса рассказала, что писала в телеграм некоторым актрисам, с которыми она снималась, но не получила ответа.

Кроме того, она отметила, что всю жизнь будет ненавидеть всех россиян и научит ненавидеть своих детей. "Потому что это не нация. Это просто… Я даже не знаю, как назвать такой народ. У меня нет слов, кроме нецензурной лексики", – уточнила она.