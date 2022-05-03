Отношения Марины Мазепы и ее парня, американского предпринимателя Теда Дханика, стали еще более гармоничными. Актриса признала: любимый понимает и принимает ее разной, даже в подавленном психологическом состоянии вследствие новостей о войне в Украине. Об этом 24 каналу сообщила команда проекта об известных украинцах "ДеЯк".

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Голливудская актриса Марина Мазепа об отношениях с любимым во время войны

Он привык видеть Марину, которая весела, радостна, что бы ни происходило, как бы грустно ни было. Сейчас это глубоко раненая лебедка Марина, которую приходится долго понимать и слышать,

– рассказала звезда журналистке Иванне Пидборской для ютюб-канала "ДеЯк".

Марина также стала лучше понимать Теда: "Он у меня тоже очень много стресса из-за своей компании, из-за бизнесов. Иногда я просто видела, какое состояние может быть у него. Просто вареный овощ. До этого я такого не чувствовала. И я даже говорю: "Знаешь, я теперь понимаю тебя, любимый". Мне кажется, (это, – Кино 24) очень скрепило. Потому что, слава Богу, меня понимают. Мне повезло".

По словам Марины, сейчас Тед, с которым она в отношениях уже почти 5 лет, – едва ли не самая большая поддержка. Он также читает новости, касающиеся войны в Украине, и помогает украинцам финансово и информационно.

Я очень ему благодарна. Он иногда даже новости читал быстрее меня, передавал мне. Он ходил на каждый митинг в LA (Лос-Анджелесе – Кино 24), который проходил. Он сразу стал участником #StandWithUkraine коммьюнити. Также помог мне со сбором денег. И все идеи, которые появлялись у меня, он очень поддерживал меня и поддерживает. Действительно, без его поддержки мне было бы, наверное, гораздо хуже,

– поделилась Марина.

Что известно о Теде Дханике и Марине Мазепе

Тед Дханик – американский предприниматель, основатель технологической компании Engage: BDR, ставшая известной в 2017 году в Австралии. Он также причастен к Myspace, где был вице-президентом отдела и много работал, чтобы запустить компанию в начале.

Марина Мазепа — голливудская актриса, родившаяся в Конотопе Сумской области. Снималась в фильмах "Нечестивые", "Обитель зла", а сейчас работает над новым сериалом-приквелом к "Джону Вику".

Кроме актерского мастерства, Марина – профессиональная танцовщица. Четыре раза участвовала в международных шоу талантов: "Танцуют все", где вошла в пятерку лучших (Украина) и стала четвертьфиналисткой (США). А также "Франция имеет талант" и "Америка имеет талант", где вошла в 10 лучших и стала полуфиналисткой соответственно.

Недавно в интервью "ДеЯк" (проект об известных и успешных украинцах, живущих за границей, – Кино 24) призналась, что может быть далекой родственницей гетмана Ивана Мазепы.