В ролике свои мысли выразили такие знаменитости: Егор Крутоголов, Виктория Булитко, Александр Бережок, Яна Глущенко, Евгений Гашенко, Дмитрий Танкович, Евгений Сморыгин и Юлия Мотрук. Они подчеркивают, что самопровозглашенный президент Лукашенко может втянуть их в войну, однако, по их словам, не следует подчиняться преступным приказам.

Если вы не знали Шварценеггер не в курсе, что кумир Власов – не россиянин, – звезда "Дизель шоу" Крутоголов

Актеры "Дизель Шоу" обратились к белорусам

Звезды подчеркнули, что белорусы и украинцы никогда за свою историю не воевали друг против друга, только вместе.

Сегодня нам следует объединиться против зла. Воины белорусы, не сражайтесь с украинцами, даже если вас заставят перейти границу, то совершите мужественный поступок – сдайтесь. Здесь к вам отнесутся с достоинством. Иначе вы рискуете быть похороненными на украинской земле, разве вы этого хотите?,

– сказали актеры.

Они призвали воинов-белорусов не совершать ошибку и подчеркнули: "Приходите защищать Украину от общего врага. Слава Украине! Живет Беларусь!"

Кроме этого, актеры дополнили, что в их коллективе есть три белоруса, с которыми они никогда не ссорились.

Братья белорусы, не идите к нам с войной. Вы нас любите, а мы обращаемся к вам с просьбой не нападать на Украину. Мы очень хотим и верим в мир. Надеемся, что вы тоже за мирное будущее для наших стран,

– сказали актеры.