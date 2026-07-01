Во время съемок французская актриса Ева Грин получила травму. Об этом сообщает издание The Sun.

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Почему приостановили съемки 3-го сезона "Венздей"?

На съемочной площадке третьего сезона сериала "Венсдей" Ева Грин повредила ногу, после чего продюсеры немедленно вызвали медиков, которые доставили ее в больницу.

По словам представителей съемочной группы, 45-летняя актриса внезапно почувствовала сильную боль, после чего ее направили на обследование и лечение.

Из-за инцидента график съемок пришлось скорректировать. На данный момент известно, что актриса чувствует себя хорошо и восстанавливается. Она планирует в ближайшее время вернуться к работе над третьим сезоном "Венсдей".

"Венсдей": смотрите онлайн трейлер 3-го сезона сериала

Какую роль Ева Грин играет в сериале "Венздей"?

В сериале Ева Грин исполняет роль тети Офелии – сестры Мортиши Аддамс. Ее участие в проекте стало известно в конце 2025 года. Персонаж должна расширить сюжетную линию семьи Аддамс.

На данный момент точная дата премьеры третьего сезона сериала "Венсдей" не объявлена, однако ориентировочно релиз ожидается весной или летом 2027 года. Авторы проекта планируют еще глубже раскрыть персонажей, показать больше членов семьи Аддамс и погрузиться в их семейные тайны.

Премьера второго сезона состоялась в сентябре 2025 года. К актерскому составу присоединились Стив Бушеми, Тенди Ньютон, Джоанна Ламли, Леди Гага и другие.