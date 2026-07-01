На момент смерти актеру было 82 года. Об этом сообщило издание Forbes.

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Умер Майкл Берн: какова причина смерти?

Хотя Берн скончался еще 20 июня 2026 года, о его смерти стало известно только сейчас.

Пока что родные актера не разглашают причину его кончины, поэтому точно неизвестно, произошло ли это по естественным причинам или было связано с болезнью. В последние дни жизни Майкла Берна поддерживали жена, дети и внуки.

О его смерти также сообщило издание The Guardian.

Что известно о творчестве Майкла Берна?

За свою многолетнюю карьеру актер сыграл более 150 ролей, большинство из которых были ролями второго плана.

Многие зрители помнят Майкла Берна по роли Вальтера Вогеля в приключенческом фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", вышедшем на экраны в 1989 году.

Также он снимался в фильмах "Завтра не умрет никогда", "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1", "Храброе сердце", "Улица коронации", "Приключения королевского стрелка Шарпа" и многих других.