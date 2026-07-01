На момент смерті акторові було 82 роки. Про це повідомило видання Forbes.

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Помер Майкл Берн: яка причина смерті?

Хоча Берн помер ще 20 червня 2026 року, про його смерть стало відомо тільки зараз.

Наразі рідні актора не розголошують причину його відходу з життя, тож достеменно невідомо, чи це сталось через природні причини, чи було пов'язано з хворобою. В останні дні життя Майкла Берна підтримували дружина, діти та онуки.

Про його смерть також повідомило видання The Guardian.

Що відомо про творчість Майкла Берна?

За свою багаторічну кар'єру актор зіграв понад 150 ролей, більшість із яких були ролями другого плану.

Багато глядачів пам'ятають Майкла Берна за роллю Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі "Індіана Джонс і останній хрестовий похід", який вийшов на екрани у 1989 році.

Також він знімався у стрічках "Завтра не помре ніколи", "Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина 1", "Хоробре серце", "Вулиця коронації", "Пригоди королівського стрільця Шарпа" та багатьох інших.