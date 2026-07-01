Спочатку повідомлялося, що акторка померла через ускладнення, спричинені менінгітом і сепсисом. Однак тепер судмедексперти оприлюднили офіційну причину її смерті. Про це повідомило видання Variety.

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Яка офіційна причина смерті Дейві Чейз?

Спершу в мережі з'явилася інформація, що Дейві Чейз хворіла на менінгіт і сепсис, через що в неї почали відмовляти внутрішні органи. Проте судмедексперти Лос-Анджелеса встановили іншу офіційну причину смерті – синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

Повідомляється, що впродовж багатьох років акторка вживала психоактивні речовини, що суттєво погіршило стан її здоров'я. Ще раніше батько Дейві розповідав, що вона багато років боролася із залежністю, яка почалася ще в підлітковому віці.

Видання People також повідомило, що одним із чинників, які призвели до смерті акторки, стало хронічне вживання полісубстанцій. Йдеться про одночасне або регулярне вживання кількох психоактивних речовин, зокрема наркотиків, алкоголю чи певних лікарських препаратів.

Що відомо про кар'єру Дейві Чейз?

Хоча Дейві Чейз завершила акторську кар'єру ще у 2016 році, глядачі назавжди запам'ятали її завдяки ролі Самари у фільмі "Дзвінок".

Також вона знімалася у стрічках "Донні Дарко", "Велике кохання", "С. Дарко", "Щури" та "Звірство на блакитному екрані".

Крім того, акторка подарувала свій голос головній героїні культового анімаційного фільму Disney "Ліло і Стіч".