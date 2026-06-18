Дейві не стало у віці 35 років внаслідок важкої хвороби. Про це повідомило видання TMZ з посиланням на коханого акторки.

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Померла акторка Дейві Чейз: що відомо?

Дейві Чейз померла внаслідок важкого захворювання у віці 35 років. Трагедія сталася 16 червня 2026 року у Лос-Анджелесі.

Акторка хворіла на менінгіт та сепсис, через що у неї почали відмовляти внутрішні органи. У червні Чейз госпіталізували і намагалися надати їй допомогу, однак ускладнення виявилися несумісні з життям.

Що цікаво знати про фільмографію акторки?

Ви можете знати Дейві Чейз як виконавицю у ролі Самари Морган у культовому хорорі "Дзвінок". Це та сама дівчина з колодязя, яку точно пам'ятають прихильники фільму.



Дейві Чейз у фільмі "Дзвінок" / Кадр із фільму

Крім того, Дейві Чейз зіграла у таких стрічках, як "Донні Дарко", "Велике кохання", "С. Дарко", "Бетховен 5", "Щури", "Звірство на блакитному екрані" та багатьох інших.

Крім того, вона займалася дубляжем, зокрема, її голосом говорить героїня культового анімаційного фільму від Disney "Ліло і Стіч".