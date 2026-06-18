Дэйви скончалась в возрасте 35 лет в результате тяжелой болезни. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на возлюбленного актрисы.
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Умерла актриса Дэйви Чейз: что известно?
Дэйви Чейз скончалась в результате тяжелого заболевания в возрасте 35 лет. Трагедия произошла 16 июня 2026 года в Лос-Анджелесе.
Актриса страдала от менингита и сепсиса, из-за чего у неё начали отказывать внутренние органы. В июне Чейз госпитализировали и пытались оказать ей помощь, однако осложнения оказались несовместимыми с жизнью.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Что интересно знать о фильмографии актрисы?
Возможно, вы знаете Дэйви Чейз по роли Самары Морган в культовом хорроре "Звонок". Это та самая девушка из колодца, которую точно помнят поклонники фильма.
Дэйви Чейз в фильме "Звонок" / Кадр из фильма
Кроме того, Дэйви Чейз снялась в таких фильмах, как "Донни Дарко", "Большая любовь", "С. Дарко", "Бетховен 5", "Крысы", "Зверство на голубом экране" и многих других.
Кроме того, она занималась дубляжом, в частности, её голосом говорит героиня культового анимационного фильма Disney "Лило и Стич".