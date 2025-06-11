Актер сериала "Голова" шокировал закулисьем дубляжа интимных сцен: "Мы просто облизываем руку"

12 июня в мире отмечают День дубляжа. Ни для кого не секрет, что украинская озвучка считается одной из лучших в мире кино.

Евгений Лесничий, известен украинскому зрителю благодаря роли в сериалах "Реванш" и "Голова", также является актером дубляжа. Он снялся в свежем выпуске шоу "еПитання" и рассказал свои профессиональные секреты и закулисье озвучивания. Читайте подробности в материале Кино 24.

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Евгений Лесничий рассказал о дубляже в Украине

Евгений Лесничий отметил, что съемка и дубляж интимной сцены – это совершенно разные вещи. В частности, он поделился, что когда актерам приходится сниматься в сцене секса, то они думают обо всем, кроме интима. Обычно ведет партнер и вся цензура на нем.

Ты должен думать о многих вещах сразу: быть несгорбленным, помнить текст, следить, на какое ухо партнерше сказать, как не перекрыть свет и камеру, как закрыть ее грудь и так далее,

– рассказывает актер.

Дубляж интимных сцен, по словам Евгения, проще. Актер признался, что иногда это бывает очень смешно, но потом ты привыкаешь и выполняешь это механически.

Мы просто облизываем руку. Кстати, не всегда эти сцены мы дублируем! Иногда киностудия передает оригинальные звуки, записанные теми актерами, которые играли роли. Поэтому в кинотеатрах вы слышите, как стонет реальный Брэд Питт. Так записывают не только интимные сцены, но и драки, дыхание, пробежки,

– поделился Лесничий.

Евгений говорит, что ему нравится озвучивать как комедийных персонажей в мультиках, так и серьезные работы, особенно те, над которыми нужно хорошо поработать. В качестве примера, он вспоминает своего персонажа Вульфа из "Властелина Колец".

Также актер гордится своей озвучкой Элвиса из одноименной ленты, над которым работал пять дней. По его словам, это было непросто, ведь сложно дублируются возгласы, крики, завуалированные саркастические фразы, например, адвокатов или юристов в кино. Он подчеркивает, что для этого надо очень постараться.

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