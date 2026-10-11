На своих страницах в инстаграме молодожены опубликовали нежные фотографии с церемонии бракосочетания. Влюбленные произнесли свои клятвы в уютной обстановке и пригласили на торжество только родственников и самых близких друзей. Среди известных гостей, пришедших поздравить пару, были актер Богдан Рубан и ветеран ВСУ Назар Грабар.

Евгений Лисничий и Ангелина Самчик поженились

Также стало известно, что после свадьбы Ангелина сменила фамилию на фамилию мужа. Об этом она радостно сообщила подписчикам в сети.

Вот такие новости, друзья. Теперь я – Лисничая. Спасибо всем, кто разделил этот день с нами. У нас лучшие друзья, лучшее окружение, лучшая семья. Мы вас невероятно любим,

– поделилась актриса.

Как прошла свадьба Евгения Лисничего и Ангелины Самчик / Видео со страниц актеров в инстаграме

Кадры с празднования свадьбы Евгения Лисничего и Ангелины Самчик / Видео со страниц актеров в инстаграме

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Впервые о своем романе актеры публично рассказали летом 2023 года. Они старались держать личную жизнь подальше от лишнего внимания, однако иногда появлялись вместе на публичных мероприятиях. Ровно год назад, в октябре, во время романтического путешествия Евгений сделал предложение любимой на берегу моря.

Для 29-летней Ангелины это второй брак. С 2020 по 2022 год она была замужем за другим своим коллегой – звездой сериала "Первые ласточки" Максимом Самчиком. Тогда причиной разрыва стали разные взгляды на будущее.

Ангелина обрела наибольшую популярность благодаря ролям в сериале "Новенька" и фильме "Збори ОСББ". Ее избранник, 28-летний Евгений Лисничий, снимался во многих популярных украинских сериалах и является известным актером дубляжа.

Кстати, недавно стало известно, что украинская певица SKYLERR выходит замуж.