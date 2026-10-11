У своїх інстаграм-сторінках новоспечене подружжя опублікувало ніжні світлини з розпису. Закохані промовили свої обітниці в камерному форматі та запросили на свято лише родичів і найближчих друзів. Серед відомих гостей, які прийшли привітати пару, були актор Богдан Рубан та ветеран ЗСУ Назар Грабар.

Євген Лісничий та Ангеліна Самчик одружилися

Також стало відомо, що після весілля Ангеліна змінила прізвище на чоловікове. Про це вона радісно повідомила прихильникам у мережі.

Ось такі новини, друзі. Тепер я – Ліснича. Дякую всім, що розділили цей день з нами. В нас найкращі друзі, найкраще оточення, найкраща родина. Любимо вас неймовірно,

– поділилася акторка.

Як пройшло весілля Євгена Лісничого та Ангеліни Самчик / Відео з інстаграм-сторінок акторів

Кадри зі святкування весілля Євгена Лісничого та Ангеліни Самчик / Відео з інстаграм-сторінок акторів

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Вперше про свій роман актори публічно розповіли влітку 2023 року. Вони намагалися тримати особисте життя подалі від зайвої уваги, проте інколи з'являлися разом на публічних заходах. Рівно рік тому, у жовтні, під час романтичної подорожі Євген освідчився коханій на березі моря.

Для 29-річної Ангеліни це другий шлюб. З 2020 до 2022 року вона була заміжня за іншим своїм колегою – зіркою серіалу "Перші ластівки" Максимом Самчиком. Тоді причиною розриву стали різні погляди на майбутнє.

Ангеліна здобула найбільшу популярність завдяки ролям у серіалі "Новенька" та фільмі "Збори ОСББ". Її обранець, 28-річний Євген Лісничий, знімався у багатьох популярних українських серіалах та є відомим актором дубляжу.

До речі, нещодавно стало відомо, що українська співачка SKYLERR виходить заміж.