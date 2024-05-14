Служба в ВСУ и новая должность в театре: где сейчас экс-министр культуры и актер Евгений Нищук

Евгений Нищук - народный артист Украины, ведущий актер столичного театра имени Ивана Франко и дважды министр культуры Украины. С начала полномасштабного вторжения он защищал страну с оружием в руках. Кроме этого недавно он получил новое кадровое назначение в театре.

Поэтому редакция Кино 24 расскажет подробнее о его вступлении в ряды ВСУ. А также вы узнаете, какую должность недавно получил бывший министр культуры.

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Где сейчас Евгений Нищук

Актер Евгений Нищук с первых дней вторжения пошел в тероборону, а впоследствии присоединился к Вооруженным Силам Украины.

Даже отбрасывая историю моих общественных проявлений и "майданов", я не мог быть в другом месте. Есть определенная ответственность на людях, которых знают, на которых ориентируются – важно, где те люди сейчас. Я осознавал всю ответственность и на второй день пошел записываться в резерв Вооруженных сил Украины, в тероборону,

– делился Нищук в интервью каналу "Дом".

Он рассказывал, что мест не было, все было переполнено. У себя на районе он нашел батальон, который начал набор. На третий день или четвертый день он уже поехал на рубеже Стоянки и Ирпеня, к уже взорванному романовскому мосту.

Общаясь с журналистами OBOZ.UA, он поделился, как война изменила его. Так, актер признался, что стал более собранным и более дисциплинированным.

Новая должность

В апреле этого года стало известно, что бывший министр культуры и нынешний председатель Шевченковского комитета Евгений Нищук возглавил Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко. Об этом 3 апреля сообщили в соцсетях театра.

Там добавили, что планы по развитию театра и его дальнейшей деятельности Нищук объявит позже. Кроме этого, в сообщении говорилось, что контракт между министерством и 51-летним Евгением Нищуком подписали на период действия военного положения и год после его завершения.

Впоследствии украинский актер и защитник Евгений Нищук признался, что переведен в запас после назначения на должность художественного руководителя Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Об этом он рассказал в интервью сайту "Радио Культура".

Я с первых дней пошел добровольцем и был на Киевщине на границе Стоянка – Ирпень – Буча – Гостомель. После киевской кампании поехал на юг и там мобилизовался в ВСУ. Два года воевал, и это, как говорят, навсегда. Я участник боевых действий. Сейчас в силу определенных обстоятельств, о которых нельзя говорить, я переведен в запас. И переведен на участок "культурного десанта", скажем так, которая тоже важна,

– уточнил Евгений.

Нищук также добавил, что на новой должности он продолжит работать со своими собратьями. Он отметил, что его вклад в том, чтобы много шло спектаклей для помощи ВСУ.

Так, недавно Нищук запостил на своей странице в социальной сети фотографию, где он вместе актерами Киевского Национального театра имени Ивана Франко выступили с концертами на Харьковщине.



Нищук с коллективом Национального академического драматического театра имени Ивана Франко с театрально-концертной программой "Музы не молчат" на Харьковщине / Фото Евгений Нищук

Биография Евгения Нищука