Служба в ВСУ и новая должность в театре: где сейчас экс-министр культуры и актер Евгений Нищук
Евгений Нищук - народный артист Украины, ведущий актер столичного театра имени Ивана Франко и дважды министр культуры Украины. С начала полномасштабного вторжения он защищал страну с оружием в руках. Кроме этого недавно он получил новое кадровое назначение в театре.
Поэтому редакция Кино 24 расскажет подробнее о его вступлении в ряды ВСУ. А также вы узнаете, какую должность недавно получил бывший министр культуры.
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Где сейчас Евгений Нищук
Актер Евгений Нищук с первых дней вторжения пошел в тероборону, а впоследствии присоединился к Вооруженным Силам Украины.
Даже отбрасывая историю моих общественных проявлений и "майданов", я не мог быть в другом месте. Есть определенная ответственность на людях, которых знают, на которых ориентируются – важно, где те люди сейчас. Я осознавал всю ответственность и на второй день пошел записываться в резерв Вооруженных сил Украины, в тероборону,
– делился Нищук в интервью каналу "Дом".
Он рассказывал, что мест не было, все было переполнено. У себя на районе он нашел батальон, который начал набор. На третий день или четвертый день он уже поехал на рубеже Стоянки и Ирпеня, к уже взорванному романовскому мосту.
Общаясь с журналистами OBOZ.UA, он поделился, как война изменила его. Так, актер признался, что стал более собранным и более дисциплинированным.
Новая должность
В апреле этого года стало известно, что бывший министр культуры и нынешний председатель Шевченковского комитета Евгений Нищук возглавил Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко. Об этом 3 апреля сообщили в соцсетях театра.
Там добавили, что планы по развитию театра и его дальнейшей деятельности Нищук объявит позже. Кроме этого, в сообщении говорилось, что контракт между министерством и 51-летним Евгением Нищуком подписали на период действия военного положения и год после его завершения.
Впоследствии украинский актер и защитник Евгений Нищук признался, что переведен в запас после назначения на должность художественного руководителя Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Об этом он рассказал в интервью сайту "Радио Культура".
Я с первых дней пошел добровольцем и был на Киевщине на границе Стоянка – Ирпень – Буча – Гостомель. После киевской кампании поехал на юг и там мобилизовался в ВСУ. Два года воевал, и это, как говорят, навсегда. Я участник боевых действий. Сейчас в силу определенных обстоятельств, о которых нельзя говорить, я переведен в запас. И переведен на участок "культурного десанта", скажем так, которая тоже важна,
– уточнил Евгений.
Нищук также добавил, что на новой должности он продолжит работать со своими собратьями. Он отметил, что его вклад в том, чтобы много шло спектаклей для помощи ВСУ.
Так, недавно Нищук запостил на своей странице в социальной сети фотографию, где он вместе актерами Киевского Национального театра имени Ивана Франко выступили с концертами на Харьковщине.
Нищук с коллективом Национального академического драматического театра имени Ивана Франко с театрально-концертной программой "Музы не молчат" на Харьковщине / Фото Евгений Нищук
Биография Евгения Нищука
- С 27 февраля по 2 декабря 2014 года и с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года Евгений Нищук был министром культуры.
- Актер внес вклад в международное признание странами мира Голодомора в Украине как преступления перед человечеством, объехав с художественным проектом "Панихида по Голодомору" странами Европы, за что был награжден благодарностью президента и Министерства культуры и туризма Украины.
- В течение 2014 – 2019 годов выражал активную поддержку заключенного в то время в России украинского режиссера Олега Сенцова.
- С 2015 года Евгений Нищук работает актером театра имени Франко. При его участии в театре идут спектакли "Момент любви", "Три товарища", "Свадьба Фигаро" и "Украденное счастье".
- В 2023 году Владимир Зеленский назначил Нищука на должность председателя Шевченковского комитета.