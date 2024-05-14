Тож редакція Кіно 24 розповість детальніше про його вступ до лав ЗСУ. А також ви дізнаєтеся, яку посаду нещодавно здобув колишній міністр культури.
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Де зараз Євген Нищук
Актор Євген Нищук з перших днів вторгнення пішов до тероборони, а згодом доєднався до Збройних Сил України.
Навіть відкидаючи історію моїх громадських проявів і "майданів", я не міг бути в іншому місці. Є певна відповідальність на людях, котрих знають, на яких орієнтуються – важливо, де ті люди зараз. Я усвідомлював усю відповідальність і на другий день пішов записуватися до резерву Збройних сил України, до тероборони,
– ділився Нищук в інтерв'ю каналу "Дім".
Він розповідав, що місць не було, все було переповнено. У себе на районі він знайшов батальйон, який почав набір. На третій день чи четвертий день він уже поїхав на рубежі Стоянки та Ірпеня, до вже підірваного романівського мосту.
Спілкуючись з журналістами OBOZ.UA, він поділився, як війна змінила його. Так, актор зізнався, що став більш зібраним та більш дисциплінованим.
Нова посада
В квітні цього року стало відомо, що колишній міністр культури та нинішній голова Шевченківського комітету Євген Нищук очолив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Про це 3 квітня повідомили у соцмережах театру.
Там додали, що плани з розвитку театру та його подальшої діяльності Нищук оголосить пізніше. Крім цього, в повідомлення йшлося, що контракт між міністерством і 51-річним Євгеном Нищуком підписали на період дії воєнного стану та рік після його завершення.
Згодом український актор та захисник Євген Нищук зізнався, що переведений у запас після призначення на посаду художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Про це він розповів в інтерв'ю сайту "Радіо Культура".
Я з перших днів пішов добровольцем і був на Київщині на межі Стоянка – Ірпінь – Буча – Гостомель. Після київської кампанії поїхав на південь і там мобілізувався до ЗСУ. Два роки воював, і це, як кажуть, назавжди. Я учасник бойових дій. Зараз через певні обставини, про які не можна говорити, я переведений у запас. І переведений на ділянку "культурного десанту", скажімо так, яка теж важлива,
– уточнив Євген.
Нищук також додав, що на новій посаді він продовжить працювати зі своїми побратимами. Він зазначив, що його внесок в тому, щоб багато йшло вистав для допомоги ЗСУ.
Так, нещодавно Нищук запостив на своїй сторінці в соціальній мережі світлину, де він разом акторами Київського Національного театру імені Івана Франка виступили з концертами на Харківщині.
Нищук з колективом Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка з театрально- концертною програмою "Музи не мовчать" на Харківщині / Фото Євген Нищук
Біографія Євгена Нищука
- З 27 лютого до 2 грудня 2014 року та з 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року Євген Нищук був міністром культури.
- Актор зробив внесок у міжнародне визнання країнами світу Голодомору в Україні як злочину перед людством, об'їхавши з мистецьким проєктом "Панахида по Голодомору" країнами Європи, за що був нагороджений подякою президента та Міністерства культури та туризму України.
- Протягом 2014 – 2019 років висловлював активну підтримку ув'язненого натоді в Росії українського режисера Олега Сенцова.
- З 2015 року Євген Нищук працює актором театру імені Франка. За його участі в театрі йдуть вистави "Момент кохання", "Три товариші", "Весілля Фігаро" та "Украдене щастя".
- У 2023 році Володимир Зеленський призначив Нищука на посаду голови Шевченківського комітету.