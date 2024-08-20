Российский актер Евгений Шишов, известный своей открытой поддержкой путинского режима, стал одним из тех, кто фанатично верил в российскую пропаганду. Шишов активно выражал свою бессознательную позицию, поддерживая агрессивную политику Кремля и оправдывая войну, которую Россия развязала против Украины.

Веря в искаженную реальность, Шишов слепо шел за кремлевскими нарративами, не осознавая настоящих масштабов преступлений, которые Россия совершает на украинских территориях. По данным российских СМИ, во время одной из операций ВСУ на территории Курской области, путинист погиб.

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Евгений Шишов, который поддерживал войну, погиб в Курской области

Согласно сообщениям российских медиа, актер Евгений Шишов опубликовал свой последний пост 31 июля. Очевидно, поклонник Кремля не мог подумать, что после этой публикации его жизнь оборвется.

Всем джамбо. Хорошего дня! И отличного настроения,

– написал он.

Последнее послание актера явилось своеобразным прощанием, ведь он погиб незадолго после этого. Веря в кремлевскую пропаганду и имея искаженное представление о реальном положении дел в России, Шишов погиб в бою, воюя за "интересы" путинского режима.