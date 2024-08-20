Вірячи у викривлену реальність, Шишов сліпо йшов за кремлівськими наративами, не усвідомлюючи справжніх масштабів злочинів, які Росія чинить на українських територіях. За даними російських ЗМІ, під час однієї з операцій ЗСУ на території Курської області, путініст загинув.

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Євгеній Шишов, який підтримував війну, загинув в Курській області

Згідно із повідомленнями російських медіа, актор Євгеній Шишов опублікував свій останній пост 31 липня. Очевидно, прихильник Кремля не міг подумати, що після цієї публікації його життя обірветься.

Всім джамбо. Хорошого дня! І чудового настрою,

– написав він.

Останнє послання актора стало своєрідним прощанням, адже він загинув незадовго після цього. Вірячи в кремлівську пропаганду і маючи спотворене уявлення про реальний стан справ в Росії, Шишов загинув у бою, воюючи за "інтереси" путінського режиму.