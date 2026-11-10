От тревел-шоу до большого кино: Евгений Синельников удивил новостью о своем первом фильме

Он поделился радостной новостью на своей странице в инстаграме. По словам режиссера, после двух сезонов одноименного проекта, которые выходили на телевидении и в YouTube, команда решила перейти на новый уровень.

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Ну что, теперь официально: я начал съемки своего первого полнометражного фильма "Как звучит Украина", – сообщил Синельников.

Он также поблагодарил зрителей, которые неоднократно просили продолжить проект. Над фильмом вместе с режиссером будут работать музыкант и саундпродюсер Евгений Филатов (The Maneken), Наталья Синельникова и Д. Муленко.

Что известно о фильме "Как звучит Украина"

Будущая лента станет продолжением музыкального тревел-проекта "Как звучит мир… Украина", который Синельников создал вместе с женой Натальей и Евгением Филатовым.

В предыдущих сезонах команда путешествовала по украинским городам, записывала их характерные звуки и превращала их в музыкальные композиции. Так, в проекте можно было услышать Киев, Львов, Одессу, Чернигов, Днепр, Запорожье и другие города.

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И пока большинство тревел-шоу соревнуются за самые красивые пейзажи, Синельников решил напомнить, что Украину можно не только увидеть, но и услышать.

Дату премьеры, продолжительность фильма и подробности его сюжета режиссер пока не раскрыл. Однако съемки уже начались, а значит, история украинских городов обретет новое кинематографическое звучание.

Именно сейчас проходят съемки украинской комедии об отношениях.