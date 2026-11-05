После "Песиков" станет еще жарче: Леся Никитюк и Александр Рудинский снялись в новом фильме

Как сообщает 24 Канал, в комедии производства FILM.UA также снялись Леся Никитюк и Настя Ткаченко. Премьера запланирована на весну 2027 года.

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Что будет в комедии "Звериный инстинкт"

Если в "Песиках" героиня Леси Никитюк превращала мужчин в собак, то теперь карма решила сменить пол.

В центре сюжета – самовлюбленный мачо, который привык покорять женщин, но даже не пытается запомнить их имена. Однако однажды его ухаживания начинают иметь довольно неожиданные последствия. Стоит герою только подумать об интимной близости – и очередная "кошечка" или "зайка" буквально превращается в животное.

Теперь мужчине придется не только разбираться с последствиями собственного поведения, но и наконец научиться уважать женщин.

Александр Рудинский признался, что работа над фильмом стала для него особенным опытом.

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"Надеюсь, у нас получится классное кино – смешное, но в то же время и не совсем смешное – и это как раз самое интересное", – рассказал актер.

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Как снимали фильм "Звериный инстинкт"

Одной из главных особенностей нового фильма стал настоящий зоопарк на съемочной площадке. К съемкам привлекли более 30 животных, среди которых собаки, кошки, альпака, мини-свинья, попугай и ящерица.

Создатели уверяют, что для животных обеспечивали комфортные и безопасные условия. А тех представителей фауны, для которых съемки могли бы стать слишком стрессовыми, воссоздадут с помощью визуальных эффектов.

В то же время комедия будет высмеивать не только мужской нарциссизм, но и инфобизнес, навязанные стандарты успеха и вечное противостояние миллениалов и зумеров.

По словам продюсера Анны Елисеевой, в продолжении команда решила расширить вселенную "Песиков" и затронуть больше актуальных тем. Однако главной составляющей истории, несмотря на все абсурдные перевоплощения, останется любовь.

В актерский состав также вошли Максим Костыря, Дарья Творонович, Екатерина Манузина, Павел Текучев, Ирина Кирик и Владимир Ращук.

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Режиссером картины стал Алексей Есаков, который работал и над первой частью. Фильм полностью финансируется частным бизнесом.

Увидеть "Звериный инстинкт" в кинотеатрах можно будет весной 2027 года. Точная дата премьеры пока не объявлена.

Также именно сейчас проходят съемки еще одной украинской романтической комедии.