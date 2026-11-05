Після "Песиків" буде ще гарячіше: Леся Нікітюк і Олександр Рудинський знялися в новому фільмі

Як повідомляє 24 Канал, у комедії виробництва FILM.UA також зіграли Леся Нікітюк та Настя Ткаченко. Прем'єра запланована на весну 2027 року.

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Про що буде комедія "Тваринний інстинкт"

Якщо в "Песиках" героїня Лесі Нікітюк перетворювала чоловіків на собак, то тепер карма вирішила змінити стать.

У центрі сюжету – самозакоханий мачо, який звик підкорювати жінок, але навіть не намагається запам'ятати їхні імена. Однак одного дня його залицяння починають мати доволі несподівані наслідки. Варто герою лише подумати про інтимну близькість – і чергова "кицюня" чи "зайка" буквально перетворюється на тварину.

Тепер чоловікові доведеться не лише розбиратися з наслідками власної поведінки, а й нарешті навчитися поважати жінок.

Олександр Рудинський зізнався, що робота над стрічкою стала для нього особливим досвідом.

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Сподіваюся, у нас вийде класне кіно – смішне, але водночас і не зовсім смішне – і це якраз найцікавіше, – розповів актор.

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Як знімали фільм "Тваринний інстинкт"

Однією з найбільших особливостей нового фільму став справжній зоопарк на майданчику. До зйомок залучили понад 30 тварин, серед яких собаки, коти, альпака, мініпіг, папуга та ящірка.

Творці запевняють, що для тварин забезпечували комфортні та безпечні умови. А тих представників фауни, для яких зйомки могли б стати надто стресовими, відтворять за допомогою візуальних ефектів.

Водночас комедія висміюватиме не лише чоловічий нарцисизм, а й інфобізнес, нав'язані стандарти успіху та вічне протистояння міленіалів і зумерів.

За словами продюсерки Анни Єлісєєвої, у продовженні команда вирішила розширити всесвіт "Песиків" і порушити більше актуальних тем. Однак головною складовою історії, попри всі абсурдні перевтілення, залишиться кохання.

До акторського складу також увійшли Максим Костиря, Дарія Творонович, Катерина Манузіна, Павло Тєкучев, Ірина Кирик і Володимир Ращук.

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Режисером стрічки став Олексій Єсаков, який працював і над першою частиною. Фільм повністю фінансує приватний бізнес.

Побачити "Тваринний інстинкт" у кінотеатрах можна буде навесні 2027 року. Точної дати прем'єри поки не оголосили.

Також саме зараз відбуваються зйомки іншої української романтичної комедії.