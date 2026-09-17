24 Канал предлагает посмотреть первый тизер фильма, который выйдет в кинотеатрах 11 февраля 2027 года, как раз накануне Дня святого Валентина.

Что будет в фильме "Эмили в Emily"

"Эмили в Emily": смотреть тизер

Главная героиня Эмилия – популярная блогерша с миллионной аудиторией. После потери страницы она отправляется на курорт в поисках нового контента, лайков и, желательно, еще нескольких сотен тысяч подписчиков. Но вместо очередного вирусного ролика встречает Макса и влюбляется.

Историей Эмили и Макса создатели не ограничатся. В фильме покажут несколько разных любовных линий: первую подростковую влюбленность, попытку бывших супругов снова дать отношениям шанс и даже роман людей почтенного возраста.

Детали съемок фильма "Эмили в Emily"

Эмили сыграла Александра Демидова, студентка Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Ее экранным возлюбленным Максом стал Кирилл Яблучанский, который также учится в этом университете.

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По словам Демидовой, фильм создавался в атмосфере доверия и любви, а сама история должна помочь зрителям хотя бы ненадолго отвлечься от повседневных проблем.

В картине также появятся Станислав Боклан, Андрей Исаенко, Юрий Горбунов, Дарья Петрожицкая, Елена Хохлаткина, Леся Самаева, Екатерина Варченко, Артем Пльондер, Владимир Ращук, Лариса Руснак и другие украинские актеры.

Мода, Львов и множество украинских брендов

Над гардеробом Эмили работали художница по костюмам Екатерина Навроцкая и стилистка Алиса Пяткова, а значительную часть одежды и аксессуаров для фильма предоставили украинские бренды.

Съемки проходили весной и летом 2026 года в Emily Resort недалеко от Львова, а также в самом Львове и Киеве.

Режиссером выступил Алексей Есаков, работавший над фильмами "Песики" и "Поезд „Червона рута“". Продюсером выступил Юрий Горбунов, а сценарий написали Ярослав Стень, Богдан Гациляк и Алексей Приходько.

А уже совсем скоро в украинских кинотеатрах состоится премьера еще одного отечественного фильма – на этот раз о спецоперации ГУР.