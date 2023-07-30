На фронте погиб актер "Носорога" и боец ​​"Волков Да Винчи" Евгений Светличный

В боях за Украину погиб воин первой отдельной штурмовой роты ГУК ПС "Волки Да Винчи" Евгений Светличный. Парню с позывным "Жека" навсегда останется 29 лет.

Светличный погиб во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении 19 июля. Известно, что в 2021 году Евгений сыграл в фильме Олега Сенцова "Носорог".

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На фронте погиб Евгений Светличный

"Каждая гибель воина – большая потеря для нации, каждая гибель "Волка" – большая потеря для стаи", – прокомментировали собратья Евгения.

ЖЭК Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину,

– написал в фейсбуке режиссер "Носорога" Олег Сенцов.



Евгений Светличный погиб на Харьковском направлении / Фото из фейсбука Олега Сенцова

Потерю прокомментировала жена Олега Сенцова Вероника Вельч: "Женю знала из фильма "Носорог" – таким его хочу всегда помнить. В стильных штанишках, бабочке и очках. Евгений Светличный. Светлый и талантливый. Боролся с врагом до последнего дыхания. К сожалению, то дыхание оказался очень преждевременным… Почивай с миром, друг".

24 Канал выражает самые искренние соболезнования родным и друзьям погибшего воина!