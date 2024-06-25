Известная украинская актриса высказалась об уклонистах: "Меня прямо это конкретно выбесило"

Евгения Мякенька объяснила свое отношение к мужчинам, которые демонстрируют свою беззаботную жизнь, в то время как другие, по ее словам, стоят на передовой и борются за Украину от российской агрессии. Известно, что муж актрисы также воюет.

Поэтому она объяснила, что люди, которые уклоняются от своих обязанностей, вызывают у нее только раздражение. В материале узнаете, что сказала актриса.

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Евгения Мякенька высказалась об уклонистах

Она сказала, что неоднократно слышала от мужчин фразу "Пусть другие идут воевать, а я не дурак". Это вызывает у нее только раздражение, поскольку муж Евгении сейчас служит в рядах ВСУ.

На фоне того, что ее муж ушел на фронт, Евгения отметила, что ее отношение к другим мужчинам и их поступкам изменилось. Это стало очевидным однажды, когда она случайно оказалась на Крещатике вечером.

Сколько здоровых мужиков веселятся по ресторанам – меня прямо это конкретно выбесило. Я не говорю, что все сейчас должны встать и пойти воевать, – нет, речь не об этом. Даже военные говорят, что им нужны люди, для которых это сознательный выбор. Потому что надо воевать, а не переживать за того, кто морально не готов. Но когда кто-то во время войны ведет себя откровенно вульгарно – это больно,

– говорит Евгения.

Она заметила, что многие украинцы потеряли свои дома и родственников из-за бомбардировок, поэтому сейчас они точно не хотят видеть, как кто-то веселится.

Муж Евгении Мякенькой воюет: подробности

Муж актрисы Евгении Мякенькой, Александр Зарубей, до начала полномасштабной войны также был актером, но после российского вторжения он решил присоединиться к Вооруженным Силам Украины. В эту минуту он служит в Третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

Сама Евгения отказалась от своей актерской карьеры в начале войны и начала волонтерить. Кроме того, она организовывала сборку для своего мужа, который сейчас защищает Украину на передовой.