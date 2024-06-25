Актриса поделилась воспоминаниями о том, как российских "звезд" ставили на пьедестал, отдавая им главные роли и проявляя к ним особое уважение. Тем временем украинских актеров приглашали на второстепенные роли, при этом занижая им гонорары за выполненную работу.

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Евгения Мякенька вспомнила работу с россиянами

По ее словам, именно украинские режиссеры предоставляли российским актерам главные роли, тогда как украинские звезды довольствовались второстепенными. Кроме того, гонорары российских актеров были значительно выше по сравнению с оплатой украинских коллег.

Это украинские продюсеры создавали им такие условия. Россиянам – все деньги мира, отдельные машины, рестораны, гостиницы. А нам – что останется, потому что, мол, маленький бюджет. Ну, конечно, когда все отдали, то что остается? Потом ты приезжаешь на площадку, и видишь, как любят там, и не любят – здесь,

– вспоминает Евгения.

Более того, актриса отметила, что отношение к российским актерам было гораздо более лояльным. Например, Евгения вспомнила об Анне Легчиловой, с которой снималась в одном из сериалов. Легчилова имела возможность диктовать свои условия на съемочной площадке, тогда как украинские актеры такой возможности не имели.

"У Анны был отдельный трейлер, куда на примерку приносили костюмы. Она не приходила в костюмерную – нет-нет. Зовут на площадку проходить сцену, приходит в тапочках, с кофе: "А чего меня позвали? Вообще не понимаю. Давайте, когда будет все готово, приду". Режиссер: "Анечка, ну, давайте почитаем сцену". – "А что мы будем здесь читать? Вот что, мне интересно? Я же сказала: будет все готово, позовите". А я стою такая в полной готовности – на каблуках, в гриме и думаю: "Вот так...", – говорит Мякенька.

Чем занимается сейчас Евгения Мякенька

В начале полномасштабного вторжения актриса Евгения Мякенькая, как и многие другие звезды, приостановила свою деятельность. Она активно занималась волонтерской работой и участвовала в благотворительных инициативах.

В 2023 году Евгения Мякенька вернулась к театральной сцене. Она участвует в спектаклях "Бракованный рай" в театре "Личности" и "Кайдаши 2.0" в Диком театре. Кроме того, актрису можно увидеть в 8-серийной драме "Семейный консультант", которая вышла на телеканале "Дом" 22 апреля.