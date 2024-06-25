В материале от Кино 24 вы сможете узнать о других фильмах, которые обязательно стоит посмотреть. Среди них есть такие, которые точно понравятся и детям, и взрослым.

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"Мыслями наизнанку 1"

Райли, подобно большинству людей, руководствуется своими эмоциями, которые фактически формируют целый штаб в ее голове. В ее ментальной штаб-квартире они принимают решения, реагируя на действия других людей. Для девочки все, что происходит вокруг нее, имеет особый смысл.

После переезда с семьей в Сан-Франциско она совершенно потеряла привычный порядок жизни из-за отдаления от своих старых друзей. Вместе с Райли очень трудно адаптироваться к новым условиям, что составляет стресс для ее эмоций.

"Мыслями наизнанку": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Душа"

Анимационный фильм "Душа" от Disney и Pixar рассказывает историю Джо Гарднера, учителя музыки в средней школе, который страстно любит играть джаз.

Однажды ему удается выступить на сцене джазового клуба, но по дороге домой становится жертвой несчастного случая. В результате его душа отделяется от тела и попадает в "Центр", где души готовятся к переходу к новорожденным. Здесь Джо вынужден размышлять об истинном смысле души.

"Душа": смотрите онлайн трейлер фильма

"Коко"

В роду мексиканского мальчика Мигеля всегда существовал загадочный запрет на музыку. Однако для мальчика жизнь без мелодий невозможна, он мечтает стать таким же известным артистом, как его кумир, Эрнесто де ла Круз.

Отчаянно пытаясь продемонстрировать свой музыкальный талант, в день Праздника мертвых, когда души умерших возвращаются в наш мир, Мигель оказывается в захватывающем, ярком и удивительно прекрасном месте. Это Город Мертвых, где никогда не жил живой человек. Здесь Мигель встречает волшебного фокусника Гектора, который становится его проводником в этом новом мире. Мигель получает возможность найти своих умерших родственников, общаться с ними и раскрыть причину этого строгого запрета на музыку.

"Коко": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Создавайте незабываемые эмоции для детей и проведите время вместе с ними с удовольствием. Анимационные фильмы станут вашими надежными помощниками в этом.