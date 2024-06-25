В матеріалі від Кіно 24 ви зможете дізнатись про інші фільми, які обов'язково варто подивитись. Серед них є такі, які точно сподобаються і дітям, і дорослим.

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"Думками навиворіт 1"

Райлі, подібно до більшості людей, керується своїми емоціями, які фактично формують цілий штаб у її голові. У її ментальній штаб-квартирі вони приймають рішення, реагуючи на дії інших людей. Для дівчинки все, що відбувається навколо неї, має особливий сенс.

Після переїзду з родиною до Сан-Франциско вона абсолютно втратила звичний порядок життя через віддалення від своїх старих друзів. Разом з Райлі дуже важко адаптуватися до нових умов, що становить стрес для її емоцій.

"Думками навиворіт": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Душа"

Анімаційний фільм "Душа" від Disney та Pixar розповідає історію Джо Ґарднера, вчителя музики у середній школі, який палко любить грати джаз.

Одного разу йому вдається виступити на сцені джазового клубу, але по дорозі додому стає жертвою нещасного випадку. В результаті його душа відділяється від тіла і потрапляє до "Центру", де душі готуються до переходу до новонароджених. Тут Джо змушений розмірковувати про справжній сенс душі.

"Душа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Коко"

В роду мексиканського хлопчини Мігеля завжди існувала загадкова заборона на музику. Проте для хлопчика життя без мелодій неможливе, він мріє стати таким же відомим артистом, як його кумир, Ернесто де ла Круз.

Відчайдушно намагаючись продемонструвати свій музичний талант, у день Свята мертвих, коли душі померлих повертаються у наш світ, Мігель опиняється у захопливому, яскравому і дивовижно прекрасному місці. Це Місто Мертвих, де ніколи не жила жива людина. Тут Мігель зустрічає чарівного фокусника Гектора, який стає його провідником у цьому новому світі. Мігель отримує можливість знайти своїх померлих родичів, спілкуватися з ними й розкрити причину цієї строгої заборони на музику.

"Коко": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Створюйте незабутні емоції для дітей і проведіть час разом з ними з задоволенням. Анімаційні фільми стануть вашими надійними помічниками у цьому.