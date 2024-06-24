У віці всього чотирьох років Євген заробив свої перші гроші, демонструючи свій талант та здібності. Зараз хлопцю уже 16 років. У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь, як змінився Євген і чим займається.

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Євген Лебедін – один із найкращих акторів-дітей України: як він змінився

Актором він став зовсім випадково. Маленький Женя Лебедин, якого полюбила вся країна, зараз уже підліток.

Відомо, що його тітка відправила його знімки до агенції. Вона вважала, що у хлопчика дуже мила зовнішність, відповідна для зйомок у рекламі.



Євген Лебедін / Фото з мережі

Згодом його помітили режисери та продюсери, і вже у п'ять років він отримав свою першу роль у фільмі. Женя згадує, що навіть у такому юному віці він уже відчував, що акторство – це його справжнє покликання.

Де зараз Євген Лебедин

Сьогодні Євгенію вже 16 років, він народився у 2007 році. У своєму доробку має 32 роботи в різних проєктах, зокрема ролі у фільмах: "Захар Беркут", "Пташка у клітці", "Любити та вірити", "Тато Ден" та багатьох інших. У 2015 році він став переможцем шоу "Маленькі гіганти".



Євген Лебедін / Фото 1+1

Він розповідає, що після цього почав отримувати багато уваги. У школі навіть розвішували його плакати. Однак Євгеній зізнається, що намагається уникати надмірної уваги.

Крім акторства, Женя Лебедін також займається спортом. Він пояснює, що робить це не для конкуренції чи перемог, а для власної дисципліни.