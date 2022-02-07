Франческа Орси, исполнительный вице-президент HBO, отметил, что главные герои вместе с создателем шоу Сэмом Левинсоном готовы и счастливы продолжать работать в команде.

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"Эйфория": о чем рассказывают первые два сезона

В сериале идет речь о жизни молодой Ру Беннет, которую сыграла Зендея. Она пытается избавиться от наркотической зависимости и найти свое место в мире. В первом сезоне девушка познакомилась с Джулс Вон (Хантер Шефер), благодаря которой ей стало легче управлять своими чувствами и контролировать желание вернуться к наркотикам. Однако в финале сезона Джулс покинула город, после чего Ру сорвалась.

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Во втором сезоне Ру продолжила бороться с зависимостью – однако на пути к трезвости начали возникать новые трудности. При этом Ру решила наладить отношения с вернувшейся в город Джулс. В то же время, в жизни Мэдди (Алекса Деми), Нейта (Джейкоб Элорди) и Кэсси (Сидни Суини) возникли новые проблемы.

"Эйфория": смотрите трейлер ко второму сезону

Интересно! Второй сезон стартовал в январе 2022 года и сразу стал самым мощным на HBO Max. Как сообщает Deadline, первая серия привлекла внимание более 2,4 миллионов пользователей и побила рекорд по просмотрам за всю историю платформы. Следующие серии на стриминге просмотрели уже более 13 миллионов человек.

Что известно о третьем сезоне "Эйфории"

Анонсируя третий сезон, HBO двинулась по той же схеме, что и во втором сезоне, то есть, объявив о нем, когда предыдущий сезон еще не завершился.

4 февраля авторы проекта сообщили в твиттере о третьем сезоне, когда последняя серия второго выйдет только 27 февраля 2022 года.

Кто войдет в актерский состав третьего сезона "Эйфории"?

Можно с уверенностью сказать, что Зендея, Хантер Шафер и другие главные актеры из фильма, включая Алексу Деми, Сидни Суини, Джейкоба Элорди и Ангуса Клауда, вернутся. Пока нет информации о том, вернутся ли Доминик Файк или Хлоя Черри.

Сколько будет серий?

Скорее всего, третий сезон будет подражать первым двум и будет состоять из восьми серий.