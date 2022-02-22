На постерах показали новых и старых персонажей, вернувшихся из волшебного мира Гарри Поттера. События фильма будут проходить во время Второй мировой войны. Герои картины сразятся со злом на фоне военных событий.

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Фанатам историй о Гарри Поттере покажут молодого Рубеуса Хагрида. Кроме этого, в ленте появится Том Рэддл, который еще не успел стать Волан-де-Мортом.

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"Фантастические твари: Тайны Дамблдора": первые постеры / Фото Warner Bros.

Напомним, всего запланировано пять фильмов франшизы. Предыдущие два вышли в 2016 и 2018 годах и назывались "Фантастические твари и где их искать" и "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда". Режиссером картин стал Дэвид Йейтс, а сценарий написала Джоан Роулинг.

"Фантастические твари: Тайны Дамблдора": смотрите полноценный трейлер продолжения онлайн