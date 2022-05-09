"Фантастические звери" и "Доктор Стрэндж": какие фильмы покажут в кинотеатрах в ближайшие два месяца

Несмотря на войну, в кинотеатры возвращаются премьеры громких фильмов. Среди них: "Бэтмен", "Морбиус", треть "Фантастических зверей" и другие.

После полномасштабного вторжения России на украинские земли все кинотеатры Украины прекратили работу. Впоследствии начали показывать "Стоп-Землю" Екатерины Горностай и "Носорога" Олега Сенцова. Сегодня кинотеатры постепенно начинают возобновлять работу. Что выйдет в кино в ближайшие два месяца – читайте дальше.

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Что покажут в кинотеатрах Украины в мае и июне: список фильмов

Сначала на большие экраны выйдет "Бэтмен", мировая премьера которого прошла 1 марта. 12 мая этот фильм должны увидеть украинцы. Кроме "Бэтмена" в мае покажут следующие ленты:

Боевик с Лиамом Нисоном "Игра теней" – 12 мая;

Романтическая комедия "Свидание в Париже" – 12 мая;

драма "Белфаст" – 12 мая;

️боевик с Крисом Пайном "Наемник" – 19 мая;

экшн с Джейком Джилленголом "Скорая" – 19 мая

драма из Леа Сейда "История моей жены" – 19 мая.

фантастика с Эдди Редмейном "Фантастические звери: Тайны Дамблдора" – 26 мая;

Пока известно, что в июне выйдут три премьеры – "Доктор Стрэндж в Мультимире безумия" (2 июня) и кинокомикс "Морбиус" –2 июня, еще один боевик с Лиамом Нисоном "Флэшбек" выйдет 9 июня.

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Фанатам историй о Гарри Поттере покажут молодого Рубеуса Хагрида. Кроме этого, в ленте появится Том Рэддл, который еще не успел стать Волан-де-Мортом.

Напомним, всего запланировано пять фильмов франшизы. Предыдущие два вышли в 2016 и 2018 годах и назывались "Фантастические звери и где их искать" и "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда". Режиссером картин стал Дэвид Йейтс, а сценарий написала Джоан Роулинг.

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