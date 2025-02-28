Украинский фильм, номинированный на Оскар-2025: где смотреть ленту "Фарфоровая война"

В этом году кинопремия Оскар снова привлекает особое внимание украинских зрителей, ведь среди номинантов присутствует фильм, который рассказывает о войне в Украине. Лента "Фарфоровая война" стала одним из претендентов на награду в категории "Лучший документальный фильм".

В прошлом году в той же номинации победил украинский фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе". В материале узнаете, где можно смотреть ленту "Фарфоровая война".

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Где смотреть фильм "Фарфоровая война"

Документальную ленту "Фарфоровая война", которая в этом году претендует на премию Оскар от Украины, можно будет увидеть на больших экранах.

Фильм, рассказывающий о тяжелых реалиях войны в Украине, выйдет в украинский кинопрокат 6 марта. Поэтому зрители смогут увидеть эту мощную документальную киноисторию уже после церемонии вручения Оскаров, которая состоится в ночь со 2 на 3 марта.

"Фарфоровая война": смотрите онлайн трейлер фильма

О чем сюжет фильма "Фарфоровая война"

Фильм рассказывает об украинских художниках, которые остаются в Харькове во время полномасштабного вторжения России в Украину. Центральными персонажами являются Слава Леонтьев, его жена Аня Стасенко и их друг Андрей Стефанов. Харьков, как и многие другие города Украины, оказывается под постоянными ракетными обстрелами с первого дня войны, но эти художники решают не покидать родной город.

Лента изображает жизнь людей, которые, несмотря на все трудности и опасности, продолжают бороться с врагом не только с помощью оружия, но и через свое искусство. Художники находят способ противостоять разрушению своей страны, создавая фарфоровые изделия, которые символизируют не только их сопротивление, но и силу духа и волю к жизни.



Фильм "Фарфоровая война" / Кадр из фильма

Особое внимание в фильме уделено моментам, когда художники украшают фарфоровыми изделиями разрушенные дома. Это их способ оставить след в истории и восстановить красоту даже в самые трагические времена. Искусство становится своеобразным актом сопротивления, средством выражения надежды и несокрушимости перед лицом войны.

Уже совсем скоро мы узнаем, станет ли "Фарфоровая война" новым обладателем самой престижной кинопремии в мире – Оскар.