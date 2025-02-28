Торік у тій же номінації переміг український фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі". У матеріалі дізнаєтесь, де можна дивитись стрічку "Порцелянова війна".

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Де дивитись фільм "Порцелянова війна"

Документальну стрічку "Порцелянова війна", яка цьогоріч претендує на премію Оскар від України, можна буде побачити на великих екранах.

Фільм, що розповідає про важкі реалії війни в Україні, вийде в український кінопрокат 6 березня. Тому глядачі зможуть побачити цю потужну документальну кіноісторію уже після церемонії вручення Оскарів, яка відбудеться у ніч з 2 на 3 березня.

"Порцелянова війна": дивіться онлайн трейлер фільму

Про що сюжет фільму "Порцелянова війна"

Фільм розповідає про українських художників, які залишаються в Харкові під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Центральними персонажами є Слава Леонтьєв, його дружина Аня Стасенко та їхній друг Андрій Стефанов. Харків, як і багато інших міст України, опиняється під постійними ракетними обстрілами з першого дня війни, але ці митці вирішують не покидати рідне місто.

Стрічка зображує життя людей, які, попри всі труднощі та небезпеки, продовжують боротися з ворогом не лише за допомогою зброї, а й через своє мистецтво. Митці знаходять спосіб протистояти руйнуванню своєї країни, створюючи порцелянові вироби, які символізують не тільки їхній опір, а й силу духу та волю до життя.



Фільм "Порцелянова війна" / Кадр із фільму

Особливу увагу у фільмі приділено моментам, коли художники прикрашають порцеляновими виробами зруйновані будинки. Це їхній спосіб залишити слід в історії та відновити красу навіть у найбільш трагічні часи. Мистецтво стає своєрідним актом опору, засобом вираження надії та незламності перед лицем війни.

Уже зовсім скоро ми дізнаємось, чи стане "Порцелянова війна" новим володарем найпрестижнішої кінопремії у світі – Оскар.