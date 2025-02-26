В этом году в категории "Лучший документальный фильм" номинирован еще один фильм о войне в Украине – "Фарфоровая война". В материале узнаете, что известно о ленте и прогнозируют ли букмекеры победу фильма.

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Прогнозируют ли букмекеры победу фильма "Фарфоровая война"

Фильм "Фарфоровая война" рассказывает историю трех украинских художников, которые решили остаться в Харькове во время войны, несмотря на всю опасность, что их окружала. Они создавали фарфоровые изделия, которые стали символами стойкости, выносливости и человечности во времена войны. Этот акт стал для них не только способом сохранить свою культурную идентичность, но и выражением надежды и силы духа, которые невозможно сломать даже в условиях жесточайших испытаний.

Лента, снята на основе реальных событий, имеет все шансы стать важной частью международного кинематографического наследия, поскольку она показывает не только драматическую ситуацию, в которой оказались украинцы, но и способность искусства становиться мощным инструментом противостояния войне.

"Фарфоровая война": смотрите онлайн трейлер фильма

В этом году фильм "Фарфоровая война" претендует на победу в одной из самых престижных номинаций Оскара – "Лучший документальный фильм".

Вот как оценивают шансы фильмов в этой категории:

"Дневники черного ящика" – 1%

– 1% "Нет другой земли" – 55,56%

– 55,56% "Фарфоровая война" – 19,19%

– 19,19% "Саундтрек к государственному перевороту" – 1%

– 1% "Сахарный тростник" – 23,23%

Хотя "Фарфоровая война" имеет относительно высокие шансы с оценкой 19,19%, ее конкуренция в этой категории будет серьезной. На первом месте с большим отрывом находится "Нет другой земли", что может стать главным соперником для украинского фильма.