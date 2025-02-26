Цього року в категорії "Найкращий документальний фільм" номіновано ще один фільм про війну в Україні – "Порцелянова війна". У матеріалі дізнаєтесь, що відомо про стрічку та чи прогнозують букмекери перемогу фільму.

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Чи прогнозують букмекери перемогу фільму "Порцелянова війна"

Фільм "Порцелянова війна" розповідає історію трьох українських художників, які вирішили залишитись у Харкові під час війни, попри всю небезпеку, що їх оточувала. Вони створювали порцелянові вироби, які стали символами стійкості, витривалості та людяності у часи війни. Цей акт став для них не лише способом зберегти свою культурну ідентичність, але й виразом надії та сили духу, які неможливо зламати навіть в умовах найжорстокіших випробувань.

Стрічка, знята на основі реальних подій, має всі шанси стати важливою частиною міжнародної кінематографічної спадщини, оскільки вона показує не тільки драматичну ситуацію, в якій опинилися українці, але й здатність мистецтва ставати потужним інструментом протистояння війні.

"Порцелянова війна": дивіться онлайн трейлер фільму

Цього року фільм "Порцелянова війна" претендує на перемогу в одній з найпрестижніших номінацій Оскара – "Найкращий документальний фільм".

Ось як оцінюють шанси фільмів у цій категорії:

"Щоденники чорної скриньки" – 1%

– 1% "Немає іншої землі" – 55,56%

– 55,56% "Порцелянова війна" – 19,19%

– 19,19% "Саундтрек до державного перевороту" – 1%

– 1% "Цукрова тростина" – 23,23%

Хоча "Порцелянова війна" має відносно високі шанси з оцінкою 19,19%, її конкуренція в цій категорії буде серйозною. На першому місці з великим відривом перебуває "Немає іншої землі", що може стати головним суперником для українського фільму.