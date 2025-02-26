Букмекери почали робити свої прогнози щодо шансів Борисова на перемогу в номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану". У матеріалі дізнаєтесь, що вони кажуть.

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Чи прогнозують перемогу російському актору Юрію Борисову

Юрій Борисов – це не просто російський актор, а й фігурант української бази "Миротворець". Його діяльність викликає обурення серед українців та свідомих глядачів, адже він неодноразово відвідував анексований Крим після 2014 року, порушуючи міжнародні норми. Окрім цього, Борисов активно брав участь у пропагандистських фільмах, які сприяють просуванню ідеології кремлівського режиму, що підтримує війну проти України.

Тим часом букмекери вже почали робити свої прогнози на перемогу у категорії "Найкращий актор другого плану". Ось як виглядає статистика:

Кіран Калкін ("Справжній біль") – 73%

("Справжній біль") – 73% Едвард Нортон ("Боб Ділан: Нікому не відомий") – 8%

("Боб Ділан: Нікому не відомий") – 8% Гай Пірс ("Бруталіст") – 8%

("Бруталіст") – 8% Джеремі Стронг ("Учень. Сходження Трампа") – 3%

("Учень. Сходження Трампа") – 3% Юрій Борисов ("Анора") – 8%



Статистика букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Хоча його шанси на перемогу оцінюються на рівні 8%, однак відповідь ми зможемо дізнатись уже зовсім скоро. У ніч з 2 на 3 березня ми почуємо імена усіх тих, хто стане володарем Оскара-2025.