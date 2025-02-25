"Анора" та "Бруталіст" – головні претенденти на перемогу за найкращий фільм, а Майкі Медісон побореться за статус найкращої акторки з Демі Мур. 24 Канал з посиланням на Oddschecker зібрав, які ставки роблять букмекери на майбутніх лауреатів кінопремії у головних номінаціях.

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Найкращий фільм

"Анора" – 31,37%

"Бруталіст" – 26,47%

"Конклав" – 13,73%

"Емілія Перес" – 6,86%

"Wicked: Чародійка" – 5,88%

Інші – 15,69%



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Зверніть увагу! Фільм "Анора" розповідає про сина російського олігарха та стриптизерку Ані. У стрічці знялися актори-росіяни, серед яких Юра Борисов. Він брав участь у пропагандистських проєктах та замовчує війну. Перемога стрічки буде черговим толеруванням агресора з боку світовjї кіноспільноти.

Найкраща режисура

Шон Бейкер ("Анора") – 53%

Брейді Корбет ("Бруталіст") – 31%

Джеймс Менголд ("Боб Ділан: Нікому не відомий") – 3%

Жак Одіар ("Емілія Перес") – 3%

Коралі Фаржа ("Субстанція") – 6%



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Найкраща чоловіча роль

Едріан Броуді ("Бруталіст") – 40%

Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Нікому не відомий") – 35%

Колман Домінго ("Сінг-Сінг") – 7%

Рейф Файнс ("Конклав") – 10%

Себастіан Стен ("Учень. Сходження Трампа") – 8%



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Найкраща жіноча роль

Синтія Еріво ("Wicked: Чародійка") – 5%

Карла Гаскон ("Емілія Перес") – 4%

Майкі Медісон ("Анора") – 19%

Демі Мур ("Субстанція") – 34%

Фернанда Торрес ("Я все ще тут") – 38%



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Найкраща чоловіча роль другого плану

Кіран Калкін ("Справжній біль") – 73%

Едвард Нортон ("Боб Ділан: Нікому не відомий") – 8%

Гай Пірс ("Бруталіст") – 8%

Джеремі Стронг ("Учень. Сходження Трампа") – 3%

Юра Борисов ("Анора") – 8%



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Найкраща жіноча роль другого плану

Моніка Барбаро ("Боб Ділан: Нікому не відомий") – 42%

Аріана Гранде ("Wicked: Чародійка") – 42%

Фелісіті Джонс ("Бруталіст") – 4%

Ізабелла Росселліні ("Конклав") – 4%

Зої Салдана ("Емілія Перес") – 47%



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Найкращий документальний фільм

"Щоденники чорної скриньки" – 1%

"Немає іншої землі" – 55,56%

"Порцелянова війна" – 19,19

"Саундтрек до державного перевороту" – 1%

"Цукрова тростина" – 23,23%



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Важливо згадати, що фільм "Порцелянова війна" розповідає про трьох українських художників, які залишились у Харкові під час війни. Вони створювали порцелянові вироби як символи стійкості та людяності