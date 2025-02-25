"Анора" та "Бруталіст" – головні претенденти на перемогу за найкращий фільм, а Майкі Медісон побореться за статус найкращої акторки з Демі Мур. 24 Канал з посиланням на Oddschecker зібрав, які ставки роблять букмекери на майбутніх лауреатів кінопремії у головних номінаціях.

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Найкращий фільм

  • "Анора" – 31,37%
  • "Бруталіст" – 26,47%
  • "Конклав" – 13,73%
  • "Емілія Перес" – 6,86%
  • "Wicked: Чародійка" – 5,88%
  • Інші – 15,69%


Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Зверніть увагу! Фільм "Анора" розповідає про сина російського олігарха та стриптизерку Ані. У стрічці знялися актори-росіяни, серед яких Юра Борисов. Він брав участь у пропагандистських проєктах та замовчує війну. Перемога стрічки буде черговим толеруванням агресора з боку світовjї кіноспільноти.

Найкраща режисура

  • Шон Бейкер ("Анора") – 53%
  • Брейді Корбет ("Бруталіст") – 31%
  • Джеймс Менголд ("Боб Ділан: Нікому не відомий") – 3%
  • Жак Одіар ("Емілія Перес") – 3%
  • Коралі Фаржа ("Субстанція") – 6%


Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Найкраща чоловіча роль

  • Едріан Броуді ("Бруталіст") – 40%
  • Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Нікому не відомий") – 35%
  • Колман Домінго ("Сінг-Сінг") – 7%
  • Рейф Файнс ("Конклав") – 10%
  • Себастіан Стен ("Учень. Сходження Трампа") – 8%


Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Найкраща жіноча роль

  • Синтія Еріво ("Wicked: Чародійка") – 5%
  • Карла Гаскон ("Емілія Перес") – 4%
  • Майкі Медісон ("Анора") – 19%
  • Демі Мур ("Субстанція") – 34%
  • Фернанда Торрес ("Я все ще тут") – 38%


Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Кіран Калкін ("Справжній біль") – 73%
  • Едвард Нортон ("Боб Ділан: Нікому не відомий") – 8%
  • Гай Пірс ("Бруталіст") – 8%
  • Джеремі Стронг ("Учень. Сходження Трампа") – 3%
  • Юра Борисов ("Анора") – 8%


Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Моніка Барбаро ("Боб Ділан: Нікому не відомий") – 42%
  • Аріана Гранде ("Wicked: Чародійка") – 42%
  • Фелісіті Джонс ("Бруталіст") – 4%
  • Ізабелла Росселліні ("Конклав") – 4%
  • Зої Салдана ("Емілія Перес") – 47%


Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Найкращий документальний фільм

  • "Щоденники чорної скриньки" – 1%
  • "Немає іншої землі" – 55,56%
  • "Порцелянова війна" – 19,19
  • "Саундтрек до державного перевороту" – 1%
  • "Цукрова тростина" – 23,23%


Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту Oddschecker

Важливо згадати, що фільм "Порцелянова війна" розповідає про трьох українських художників, які залишились у Харкові під час війни. Вони створювали порцелянові вироби як символи стійкості та людяності