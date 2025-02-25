"Анора" и "Бруталист" – главные претенденты на победу за лучший фильм, а Майки Мэдисон поборется за статус лучшей актрисы с Деми Мур. 24 Канал со ссылкой на Oddschecker собрал, какие ставки делают букмекеры на будущих лауреатов кинопремии в главных номинациях.
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Лучший фильм
- "Анора" – 31,37%
- "Бруталист" – 26,47%
- "Конклав" – 13,73%
- "Эмилия Перес" – 6,86%
- "Злая: Сказка о ведьме Запада" – 5,88%
- Другие – 15,69%
Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker
Обратите внимание! Фильм "Анора" рассказывает о сыне российского олигарха и стриптизерше Ани. В ленте снялись актеры-россияне, среди которых Юра Борисов. Он участвовал в пропагандистских проектах и замалчивает войну. Победа ленты будет очередным толерированием агрессора со стороны мирового киносообщества.
Лучшая режиссура
- Шон Бейкер ("Анора") – 53%
- Брэйди Корбет ("Бруталист") – 31%
- Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Никому не известный") – 3%
- Жак Одиар ("Эмилия Перес") – 3%
- Корали Фаржа ("Субстанция") – 6%
Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker
Лучшая мужская роль
- Эдриан Броуди ("Бруталист") – 40%
- Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный") – 35%
- Колман Доминго ("Синг-Синг") – 7%
- Рэйф Файнс ("Конклав") – 10%
- Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа") – 8%
Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker
Лучшая женская роль
- Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада") – 5%
- Карла Гаскон ("Эмилия Перес") – 4%
- Майки Мэдисон ("Анора") – 19%
- Деми Мур ("Субстанция") – 34%
- Фернанда Торрес ("Я все еще здесь") – 38%
Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker
Лучшая мужская роль второго плана
- Киран Калкин ("Настоящая боль") – 73%
- Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный") – 8%
- Гай Пирс ("Бруталист") – 8%
- Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа") – 3%
- Юра Борисов ("Анора") – 8%
Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker
Лучшая женская роль второго плана
- Моника Барбаро ("Боб Дилан: Никому не известный") – 42%
- Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада") – 42%
- Фелисити Джонс ("Бруталист") – 4%
- Изабелла Росселлини ("Конклав") – 4%
- Зои Салдана ("Эмилия Перес") – 47%
Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker
Лучший документальный фильм
- "Дневники черного ящика" – 1%
- "Нет другой земли" – 55,56%
- "Фарфоровая война" – 19,19 19
- "Саундтрек к государственному перевороту" – 1%
- "Сахарный тростник" – 23,23%
Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker
Важно вспомнить, что фильм "Фарфоровая война" рассказывает о трех украинских художниках, которые остались в Харькове во время войны. Они создавали фарфоровые изделия как символы стойкости и человечности