Вслед за "20 дней в Мариуполе": украинский фильм "Фарфоровая война" получил премию Гильдии

Украинский фильм "Фарфоровая война" получил огромное признание на международной арене, выиграв премию Гильдии режиссеров Америки в категории "Лучший документальный фильм". Эта победа стала важным достижением для украинского кинематографа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт премии. В прошлом году победу получил Мстислав Чернов с фильмом "20 дней в Мариуполе".

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"Фарфоровая война" получила премию Гильдии режиссеров Америки: подробности

Режиссеры документального фильма о войне в Украине "Фарфоровая война" Брендан Белломо и Слава Леонтьев получили престижную награду Гильдии режиссеров США (DGA Awards), которая признает выдающиеся достижения в сфере документального кино. Эта победа стала огромным достижением для украинского кино на международной арене, подтвердив значимость и актуальность темы, которую они поднимают в своей работе.

Оба режиссера лично посетили церемонию награждения, и даже песик Славы Леонтьева, Фродо, который также появился в кадре "Фарфоровой войны", стал маленьким героем этого события.

Эта награда проливает свет на нашу историю. Это невероятное признание могло произойти только благодаря самоотверженной поддержке героических украинцев, что сделали возможным создание фильма. Поклонно благодарим вас, друзья!,

– прокомментировал награду Слава Леонтьев.

"Фарфоровая война": смотрите онлайн трейлер фильма

Эта награда становится еще одной важной вехой на пути к признанию украинского кинематографа в мире. В прошлом году на том же самом мероприятии "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получил DGA Award, а позже и Оскар.

Победители DGA часто становятся претендентами на Оскар, поэтому в этом году все с нетерпением ждут того, получит ли "Фарфоровая война" высшую кинематографическую награду.

Уже сейчас фильм номинирован на Оскар, и все мы с нетерпением ждем, принесет ли эта награда Украине еще одну победу на международной сцене.