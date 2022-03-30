Фединчик в терробороне скучает по семье и осуждает коллег из России: Пробиться к ним невозможно

Украинский актер Андрей Фединчик во второй день войны вступил в ряды терробороны родного города Житомира. Сегодня он скучает по семье, которую не видел уже больше месяца, и осуждает российских коллег.

В прямом эфире телепрограммы "Звездный путь" актер Андрей Фединчик рассказал, что его жена актриса Наталья Денисенко, на второй день после начала войны выехала вместе с ним и 4-летним сыном Андреем в Житомир.

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Андрей Фединчик в терробороне скучает по семье и осуждает коллег из России

После того как параллельную улицу разбомбили, она все же согласилась уехать в Закарпатье. Там Наталка учит желающих украинскому языку, волонтерит и помогает терробороне Житомира на расстоянии. Таким образом, актер уже больше месяца не видел свою жену и сына.

Кроме того, Андрей Фединчик осудил коллег из России. Он сказал: "Еще 24 февраля я записал видео, но 90% его не слышит. Там есть другие позиции. Пробиться к ним невозможно".

Российские актеры, которых чуть ли не на руках носили у нас, они в России после начала войны начали говорить, что их травили. Есть такой Антон Батырев, и он говорил об этом. Все к нему в Украине хорошо относились, а в России он говорит другое. Им дороги к нам нет. Они сами сделали так, чтобы о них забыли,

– сказал он.

Однако его кум, актер Виталий Салий, и его семья с первых дней выходили на митинги в Санкт-Петербурге. По словам Фединчика, из-за этого испытали давление со стороны российских властей и были вынуждены бежать за границу.

Андрей призывает всех украинцев верить в общую победу. Помогать, кто как может. И беречь себя, потому что "Все будет Украина!".

Андрей Фединчик признался, что уже месяц не видел свою семью и осудил коллег из России: смотрите видео