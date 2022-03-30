У прямому ефірі телепрограми "Зірковий шлях", актор Андрій Федінчик розповів, що його дружина актриса Наталка Денисенко, на другий день після початку війни виїхала разом із ним та 4-річним сином Андрієм до Житомира.

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Андрій Федінчик в теробороні сумує за сім’єю і засуджує колег з Росії

Після того, як паралельну вулицю розбомбили, вона все ж погодилася поїхати на Закарпаття. Там Наталка вчить охочих української мови, волонтерить та допомагає теробороні Житомира на відстані. Таким чином, актор вже понад місяць не бачив свою дружину та сина.

Крім того, Андрій Федінчик засудив колег з Росії. Він сказав: "Ще 24 лютого я записав відео, але 90 % його не чує. Там є інші позиції. Пробитися до них неможливо".

Російські актори, яких мало не на руках носили у нас, вони в Росії після початку війни почали говорити, що їх цькували. Є такий Антон Батирєв, і він говорив про це. Усі до нього в Україні добре ставилися, а у Росії він говорить інше. Їм дороги до нас нема. Вони самі зробили так, щоби про них забули,

– поділився він.

Однак, його кум, актор Віталій Салій, та його родина з перших днів виходили на мітинги у Санкт-Петербурзі. За словами Федінчика, через це зазнали тиску з боку російської влади й були змушені тікати за кордон.

Андрій закликає усіх українців вірити у спільну перемогу. Допомагати, хто як може. І берегти себе, бо "Все буде Україна!".

Андрій Федінчик зізнався, що вже місяць не бачив свою сім’ю і засудив колег з Росії: дивіться відео