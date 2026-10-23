Во Львове похоронят народного артиста Федора Стригуна: где и когда простятся с актером

23 октября скончался народный артист Украины, выдающийся актер, режиссер и педагог Федор Стригун. Ему было 86 лет. Он в течение длительного времени возглавлял Львовский национальный театр имени Марии Заньковецкой.

Теперь стали известны дата, время и место прощания с корифеем украинского театра. Порядок проведения церемонии обнародовал мэр Львова Андрей Садовый в своем телеграм-канале.

Так, в воскресенье, 25 октября, в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11) состоится парастас.

В понедельник, 26 октября, в 14:00 в этом же храме начнется погребальная служба. Ориентировочно в 14:45 на площади Рынок начнется общегородское прощание с Федором Стригуном.

Похоронят выдающегося деятеля в семейной усыпальнице на участке № 51 Лычаковского кладбища.

Федор Стригун / Фото из телеграм-канала Андрея Садового

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