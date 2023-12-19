Узнайте в материале, какое место занял украинский документальный фильм в рейтинге США и о чем фильм.

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"20 дней в Мариуполе": какое место занял в рейтинге The Guardian

Пока держат интригу и не объявляют первые четыре фильма рейтинга. Однако работа украинского режиссера вошла в десятку лучших и заняла шестое место в рейтинге. В этом списке его фильм опередил французский триллер "Траектория падения", драму "Земля Бога", последнюю работу японского мастера аниме Хаяо Миядзаки "Как ты живешь?" и экранизацию романа Аласдера Грея "Бедолахи".

"20 дней в Мариуполе": о чем фильм

О ленте говорят, что это "трансляция ада на земле". Работа видеожурналиста Associated Press Мстислава Чернова совместно с коллегами Василиной Степаненко и фотографом Евгением Малолеткой о начале полномасштабного вторжения в Мариуполь.

Фильм раскрывает первые недели российского вторжения в Украину, в частности в Мариуполь: гуманитарная катастрофа в результате осады, массовые захоронения, обнаруженные преступления российских войск, освещение работы медицинского персонала и бомбардировка роддома.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма