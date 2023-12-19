Дізнайтесь в матеріалі, яке місце посів український документальний фільм у рейтингу США та про що фільм.

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"20 днів у Маріуполі": яке місце посів у рейтингу The Guardian

Поки що тримають інтригу та не оголошують перші чотири фільми рейтингу. Однак робота українського режисера увійшла до десятки найкращих і зайняла шосте місце у рейтингу. У цьому списку його фільм випередив французький трилер "Траєкторія падіння", драму "Земля Бога", останню роботу японського майстра аніме Хаяо Міядзакі "Як ти живеш?" та екранізацію роману Аласдера Грея "Бідолахи".

"20 днів у Маріуполі": про що фільм

Про стрічку кажуть, що це є "трансляція пекла на землі". Робота відеожурналіста Associated Press Мстислава Чернова, спільно з колегами Василиною Степаненко та фотографом Євгеном Малолєткою про початок повномасштабного вторгнення в Маріуполь.

Фільм розкриває перші тижні російського вторгнення в Україну, зокрема у Маріуполь: гуманітарна катастрофа внаслідок облоги, масові поховання, виявлені злочини російських військ, висвітлення роботи медичного персоналу та бомбардування пологового будинку.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму