Фильм Ахтема Сеитабаева покажут на одном из крупнейших кинорынков Европы – в Каннах

Еще до войны, режиссер фильма "Мирный-21" Ахтем Сеитаблаев вместе с командой в рамках Зимнего Кинорынка ОМКФ представил рабочие материалы фильма. Теперь, при содействии FILM.UA Distribution, в конце мая картину презентуют на Marché du Film – кинорынке, проходящем в разгар Международного Каннского кинофестиваля.

Военная драма "Мирный-21" рассказывает о Луганском пограничном отряде, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы безрезультатно пытались заставить предать свою страну. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

Читайте также Ахтем Сеитаблаев поделился выводами, к которым дошел за время войны: новые фото со службы

Фильм Ахтема Сеитаблаева покажут на одном из крупнейших кинорынков Европы – в Каннах

Фильм основан на реальных событиях, развернувшихся на Востоке Украины в июне 2014 года. "Мирный-21" – страница по истории о героическом сопротивлении украинских пограничников, отмечающих профессиональный праздник, День пограничника Украины, 30 апреля.

"24 февраля 2022 года именно украинские пограничники первыми взяли на себя удар, как и 8 лет назад на Востоке Украины. Сегодня творческая команда фильма "Мирный-21" на уровне с другими защитниками защищает украинскую землю: кто вступил в ряды ТрО, кто принял присягу и присоединился к ВСУ, кто-то нашел себя в волонтерстве или на информационном фронте", – сообщила пресс-служба.

Напомним, что актер драмы "Мирный-21" Павел Ли 6 марта трагически погиб в Ирпене, спасая детей.

"Военная техника, которую использовали для съемок, помогает нашим бойцам на фронте, а Дейнеко Сергей Васильевич, Глава Государственной пограничной службы Украины, вдохновивший Ахтема на создание фильма, и Анатолий Кацюрба, действующий полковник Государственной пограничной службы, выступивший в роли сосценариста фильма, мужественно исполняют свой долг и защищают Украину от военной агрессии со стороны России", – дополнили они.