Фильм о романе стриптизерши и сына российского олигарха "Анора" получил признание в США

Американский фильм "Анора" неожиданно стал главной сенсацией киносезона, получив признание сразу в трех престижных кинематографических ассоциациях США. Ленту режиссера Шона Бейкера отметили в Лос-Анджелесе, Бостоне и Вашингтоне.

В "Аноре" рассказывается о романе стриптизерши и сына российского олигарха. В актерском составе фильма подавляющее большинство составляют российские актеры: Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков, Карен Карагулян, Ваче Товмасян и Алена Гуревич. В то же время главную женскую роль исполнила американская актриса Майки Мэдисон. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание Variety.

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Так, на церемонии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA) фильм победил в трех номинациях: "Лучший фильм", "Лучшая главная роль" (Майки Мэдисон) и "Лучшая роль второго плана" (Юрий Борисов). Заметим, что за лучшую роль также отметили Мэрианн Жан-Батист в Hard Truths, а вот первое место с российским актером Борисовым в номинации "Лучшая роль второго плана" разделил американский актер Киран Калкин, который снимался в фильме "Настоящая боль".

Фильм "Анора": смотрите трейлер онлайн

Кинокритики Бостона также назвали "Анору" лучшим фильмом 2024 года. К тому же лента победила в номинациях "Лучший режиссер" (Шон Бейкер), "Лучшая актриса" (Майки Мэдисон) и "Лучший оригинальный сценарий".

В Вашингтонской ассоциации кинокритиков фильм тоже получил признание, в частности Майки Мэдисон снова назвали лучшей актрисой. В то же время лучшим фильмом в Вашингтоне кинокритики признали "Wicked: Чародейка".

Полный перечень победителей смотрите на сайте.

Заметим, что 5 января 2025 года в Лос-Анджелесе пройдет престижная кинопремия "Золотой глобус", поэтому уже объявили список номинантов. Что интересно, в этот перечень также вошел фильм "Анора".