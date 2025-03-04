Сеть взорвалась комментариями: что пишут о победе скандальной "Аноры" на Оскаре-2025

На церемонии вручения Оскаров 2025 фильм "Анора" стал лидером. Лента победила в категориях "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж", "Лучший фильм". Шон Бейкер получил Оскар за лучшую режиссуру за свою работу над фильмом, а Майки Мэдисон была отмечена званием лучшей актрисы.

Однако, после церемонии в сети разгорелись бурные дискуссии относительно таких результатов. Многие пользователи выражают недовольство, возмущаясь, что киноакадемия отдала свои главные награды именно этому фильму.

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Что пишут в сети о победе "Аноры" на Оскар-2025

Forbes уже собрал первые реакции аудитории на победу фильма "Анора" на Оскаре-2025, и они варьируются от восторженных до критических. Некоторые пользователи сети выражают свое недоумение по поводу признания ленты, считая, что она не стоит таких высоких наград. Вот, что они пишут:

""Анора" лучше "Парней из никеля"? Лучше "Конклава"? Лучше "Зла"? Лучше "Субстанции"?"

"Планка чертовски низкая"

"Вместо настоящей любви показывают бесконечные игры... Выглядит неубедительно".

"Ужасное решение!"

Многие зрители выражают возмущение из-за того, что киноакадемия не признала Деми Мур лучшей актрисой на Оскаре-2025, вопреки ее роли в фильме "Субстанция". Ее выступление в этой ленте, по мнению многих, стал настоящим шедевром актерского мастерства. Критики и зрители считают, что отсутствие награды для Мур – это несправедливость, поскольку ее роль была не только технически совершенной, но и эмоционально чрезвычайно глубокой.

"Деми Мур невероятно сыграла в "Субстанции", доказав свой неоспоримый талант и преданность делу. Ее трансформация была как физической, так и эмоциональной, раздвигая границы ужаса и психики. Академия игнорирует серьезные жанры, и это обидно для актеров, которые смело рискуют и выходят из зоны комфорта. Она не просто действовала, она воплотила эту роль, и это заслуживает признания."

"Академия осудила Деми Мур, когда она сыграла стриптизершу. Сейчас она номинирована, приз вручают незнакомке, которая сыграла роль стриптизерши. Академия сбилась с курса истории. Уже никто не верит в Оскары... Неудачники – не кандидаты, а сама академия."

"Стыд, ведь эта ночь могла бы стать исторической. Вместо этого вы выбираете фильм с актрисой, которой еще так много надо научиться и развить свое мастерство. Имея такой фильм, как "Субстанция", который говорит именно о вопросах возраста в сообществе. Все, актуальность Оскара умерла сегодня ночью."

""Оскар-2024" дал 7 наград "Оппенгеймеру", фильму, который растрогал зрителей. Это история о человеке, который сыграл ключевую роль в создании атомной бомбы. "Анора" меня не впечатляет, и я считаю, что люди должны перестать придавать этому фильму такое значение."

Украинцы уже высказали свои реакции на победу фильма "Анора" на Оскаре. Свои комментарии высказали Ирина Цилык, Саша Рубан, Лена Чиченина, Екатерина Городничая, Яна Панюшкина и другие. Вот, что они пишут:

Напомним, что в фильме "Анора" одну из главных ролей сыграл российский актер Юрий Борисов, который поддержал аннексию Крыма Россией, а также снимался в пропагандистских лентах, которые популяризируют российскую государственную идеологию.