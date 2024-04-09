СЕО дистрибьюторской компании Green Light Films Вероника Ясинская сообщила, что за первый уикенд в прокате в Украине фильм собрал 2,3 миллиона гривен. Таким образом лента Антона Птушкина установила рекорд в документальной нише.
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Фильм Антона Птушкина собрал 2,3 миллиона грн за первый уикенд
Фильму "Мы, наши любимцы и война" удалось обогнать в прокате даже оскароносную документальную картину "20 дней в Мариуполе". Этот самый кассовый украинский фильм собрал 2,1 миллиона гривен за 16 уикендов.
Лента Антона Птушкина установила еще один рекорд. Речь идет о самом большом бокс-офисе по итогам первого дня проката. 359 тысяч гривен – это самая большая сумма для документального кино.
За первый уикенд фильм "Мы, наши любимцы и война" посмотрели около 13,4 тысячи зрителей.
Это однозначно успешный старт проката для любого, не только документального фильма,
– прокомментировала такие результаты Ясинская.
"Мы, наши любимцы и война": смотрите трейлер онлайн
Что известно о ленте
- Фильм создал тревел-блогер Антон Птушкин в сотрудничестве с канадской кинокомпанией Yap Films. Съемки стартовали 20 августа 2022 года.
- Фильм длится 85 минут и рассказывает о котах, собаках, медведях, львах, лемурах. Все эти животные хотели жить так же, как и люди, бежавшие от войны. Но если одни оставляли их дома, другие спасали домашних любимцев и делали все, чтобы обеспечить помощь четвероногим.
- Антон Птушкин снял около 85 часов видео и записал 60 интервью в более чем 10 городах Украины. Состоялись также международные съемки: в Испании, Польше и Нидерландах.