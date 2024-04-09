СЕО дистриб’юторської компанії Green Light Films Вероніка Ясінська повідомила, що за перший вікенд у прокаті в Україні фільм зібрав 2,3 мільйона гривень. Таким чином стрічка Антона Птушкіна встановила рекорд у документальній ніші.

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Фільм Антона Птушкіна зібрав 2,3 мільйона грн за перший вікенд

Фільму "Ми, наші улюбленці та війна" вдалося обігнати у прокаті навіть оскароносну документальну картину "20 днів у Маріуполі". Цей найкасовіший український фільм зібрав 2,1 мільйона гривень за 16 вікендів.

Стрічка Антона Птушкіна встановила іще один рекорд. Мова йде про найбільший бокс-офіс за підсумками першого дня прокату. 359 тисяч гривень – це найбільша сума для документального кіно.

За перший вікенд фільм "Ми, наші улюбленці та війна" переглянули близько 13,4 тисячі глядачів.

Це однозначно успішний старт прокату для будь-якого, не лише документального фільму,

– прокоментувала такі результати Ясінська.

"Ми, наші улюбленці та війна": дивіться трейлер онлайн

Що відомо про стрічку