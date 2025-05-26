Долгожданный спин-офф культовой франшизы "Джон Уик": когда премьера в кинотеатрах Украины

Компания Green Light Films презентует спин-офф культовой франшизы "Джон Уик" "Балерина". Этот криминальный экшн –одна из самых ожидаемых премьер лета.

В фильме рассказывается о Еве Макарро, которую жажда мести превращает в профессиональную убийцу. Лента сочетает безудержную энергию боевика и утонченную эстетику балетного искусства, сообщает Кино 24.

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Что известно о фильме "Балерина"

В центре сюжета старательная ученица балетной школы Ева и безжалостный убийца из криминальной группировки Русская Рома. Когда Ева выполняет задание от директора, то узнает тайну убийства своего отца. Девушка решает отомстить и пересекается с самим Джоном Уиком.

"Балерина": смотрите онлайн трейлер фильма

Роли в фильме "Балерина" исполнили:

Ана де Армас – Ева;

– Ева; Киану Ривз – Джон Уик;

– Джон Уик; Иэн Макшейн – Уинстон Скотт;

– Уинстон Скотт; Анжелика Хьюстон – директор.

Режиссером криминального экшина стал Лен Уайзман, известный работой над фильмами серии "Другой мир", "Крепкий орешек 4.0" и "Вспомнить все". Лента основана на сценарии Шея Хеттена.

Криминальный экшн "Балерина" стартует в кинотеатрах Украины 4 июня 2025 года.

Криминальный экшн "Балерина" / Постер к фильму

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