Долгожданный спин-офф культовой франшизы "Джон Уик": когда премьера в кинотеатрах Украины
- Компания Green Light Films анонсировала спин-офф "Джон Уик" под названием "Балерина", в котором Ана де Армас играет Еву Макарро, балерину, становящуюся профессиональной убийцей.
- Фильм выйдет в кинотеатрах Украины 4 июня 2025 года, режиссером является Лен Вайзман, а сценарий написал Шей Геттен.
Компания Green Light Films презентует спин-офф культовой франшизы "Джон Уик" "Балерина". Этот криминальный экшн –одна из самых ожидаемых премьер лета.
В фильме рассказывается о Еве Макарро, которую жажда мести превращает в профессиональную убийцу. Лента сочетает безудержную энергию боевика и утонченную эстетику балетного искусства, сообщает Кино 24.
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Что известно о фильме "Балерина"
В центре сюжета старательная ученица балетной школы Ева и безжалостный убийца из криминальной группировки Русская Рома. Когда Ева выполняет задание от директора, то узнает тайну убийства своего отца. Девушка решает отомстить и пересекается с самим Джоном Уиком.
"Балерина": смотрите онлайн трейлер фильма
Роли в фильме "Балерина" исполнили:
- Ана де Армас – Ева;
- Киану Ривз – Джон Уик;
- Иэн Макшейн – Уинстон Скотт;
- Анжелика Хьюстон – директор.
Режиссером криминального экшина стал Лен Уайзман, известный работой над фильмами серии "Другой мир", "Крепкий орешек 4.0" и "Вспомнить все". Лента основана на сценарии Шея Хеттена.
Криминальный экшн "Балерина" стартует в кинотеатрах Украины 4 июня 2025 года.
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