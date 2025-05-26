У фільмі розповідається про Єву Макарро, яку жага помсти перестворює на професійну вбивцю. Стрічка поєднує нестримну енергію бойовика і витончену естетику балетного мистецтва, повідомляє Кіно 24.

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Що відомо про фільм "Балерина"

У центрі сюжету старанна учениця балетної школи Єва та безжальна вбивця з кримінального угрупування Руська Рома. Коли Єва виконує завдання від директорки, то дізнається таємницю вбивства свого батька. Дівчина вирішує помститися і перетинається із самим Джоном Віком.

"Балерина": дивіться онлайн трейлер фільму

Ролі у фільмі "Балерина" виконали:

Ана де Армас – Єва;

– Єва; Кіану Рівз – Джон Вік;

– Джон Вік; Ієн Макшейн – Вінстон Скотт;

– Вінстон Скотт; Анжеліка Г'юстон – директор.

Режисером кримінального екшину став Лен Вайзман, відомий роботою над фільмами серії "Інший світ", "Міцний горішок 4.0" і "Пригадати все". Стрічка заснована на сценарії Шея Геттена.

Кримінальний екшн "Балерина" стартує в кінотеатрах України 4 червня 2025 року.

Кримінальний екшн "Балерина" / Постер до фільму

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