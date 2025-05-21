У фільмі зіграли Даніель Салєм і Тетяна Малкова. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет стрічки та відгуки глядачів.

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Фільм "Відпустка наосліп" вийшов на Netflix

"Відпустка наосліп" – це українська романтична комедія, в центрі сюжету якої – історія успішної київської бізнеследі. Її поважає керівництво, але ненавидить весь колектив. Щоб хоч трохи перепочити від суворої шефині, підлеглі вирішують відправити її у вимушену відпустку.

"Відпустка наосліп": дивіться онлайн трейлер фільму

На неї чекає справжній релакс на вершині українських Карпат, сповнений сюрпризів, пригод і несподіваних знайомств. Кажуть, що ця відпустка може перевернути її життя з ніг на голову – і, можливо, не лише її, а й того, з ким вона зустрінеться.

До речі, за посиланням ми зібрали 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці по всьому світу.